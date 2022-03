Caps-Goalie Starkbaum trinkt fünf Liter pro Partie

Zufall - und vor allem ein Verdienst des Teams, das sehr viele Schüsse blockt!„Sagt Goalie Bernhard Starkbaum über seine irre Quote gegen den KAC: Fünfmal stand er in dieser Saison gegen den Rekordmeister im Caps-Tor, kassierte nur acht Treffer. Der 36-Jährige kann die 3:1-Führung in der Best-of-7-Viertelfinalserie dank seiner Erfahrung richtig einschätzen: “Wir wissen, dass wir nicht in jedem Spiel viele Tore schießen. Aber wir wissen, dass wir ein gutes System spielen. Halten wir uns daran, haben wir immer eine Chance zu bestehen.„