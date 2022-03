Rohrer nach zwei Doppelpacks Topscorer der 67‘s

Vinzenz Rohrer erzielte am Montag (3:7 gegen die Niagara IceDogs) und am Mittwoch (4:5 gegen die Kingston Frontenacs) jeweils einen Doppelpack und ist nach 53 Spielen an Toren (20) und Punkten (40) die Nummer 1 im Team von Cheftrainer Dave Cameron, ehemaliger Coach der Vienna Capitals.