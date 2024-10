KAC-Serie gegen Capitals hält, Graz chancenlos

Die Vienna Capitals sind dem KAC am Dienstagabend in der ICE Hockey League gerade recht gekommen. Nach drei Niederlagen en suite – die längste Negativserie des Rekordmeisters seit dem Semifinalvergleich 2023 mit Salzburg – feierten die „Rotjacken“ mit einem 5:3 in Wien ihren siebten Erfolg gegen die Caps en suite.