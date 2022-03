Long-Covid beschäftigt zurzeit einige Gerichte

Erster positiver Gerichtsentscheid

Laut Medienberichten handelt es sich um den ersten bekannten Fall in Österreich, bei dem ein Sozialgericht eine Berufungsunfähigkeit durch Long-Covid bestätigte. Rund 200 Symptome fallen unter Long Covid, darauf verweist auch die Pensionsversicherung in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem „Ö1“-Morgenjournal am Donnerstag. Weitere Klagen von Betroffenen sind noch ausständig.