World Car Awards: Die Top 3 in sechs Kategorien

Auch die Hauptkategorie World Car of the Year wird definitiv ein Elektroauto gewinnen. Der Sieger wird ausgemacht zwischen Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6. Die beiden Letztgenannten sind bekanntlich technisch sehr eng verwandt. Der Hyundai war der erste im Konzern, der die Plattform auf den Markt brachte. Und er ist im Finale der World Car Awards noch in zwei weiteren Kategorien unter den Top 3: als World Electric Vehicle sowie als World Car Design of the Year.