Mit der „Roten Göttin“ scherzt man nicht

Bei der Präsentation des neuen Ferrari F1-75 gab es in den sozialen Medien Spaßvögel, die sich über die „Regenrinne“ auf den Seitenkästen lustig machten. Spätestens nach den letzten Tests in Bahrain dürfte ihnen das Lachen vergangen sein. Die „rote Göttin“ sieht nicht nur verdammt gut aus, sie ist auch schnell. Charles Leclerc bzw. Carlos Sainz waren an allen Tagen in den Top 3, Weltmeister Max Verstappen und Lewis Hamilton haben der Scuderia gleich die Favoritenrolle für den WM-Auftakt in Bahrain zugeschoben. Und da ist nicht nur taktisches Kalkül dabei.