Erste Fotos: Das ist der „komplett neue“ Ferrari!

Die ersten Fotos sind da! So sieht der neue Ferrari F1-75 aus. Der Bolide von Charles Leclerc und Carlos Sainz Jr. wurde am Donnerstag in Maranello präsentiert. „Es ist ein komplett neues Auto, angefangen schon ganz vorn: Nase, Frontflügel. Das Packaging ist stark verändert“, schildert Teamchef Mattia Binotto.