Anklage gegen Katzen-Schläger Zouma eingeleitet

Die beiden Katzen Zoumas seien weiterhin in ihrer Obhut, teilte die Behörde mit und kündigte weitere Details an, „sobald ein Gerichtstermin feststeht“. Auslöser war ein im Internet kursierendes Video, das im Februar für große Empörung gesorgt hatte. Zu sehen ist darauf, wie Zouma eine Katze wie einen Fußball tritt und mit Schuhen bewirft. In einer anderen Szene schlägt er einem Tier mit der flachen Hand heftig ins Gesicht. Im Hintergrund ist Gelächter zu hören. Aufgenommen haben soll das Video Zoumas Bruder Yoan, der nun ebenfalls angeklagt werden soll.