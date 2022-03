Unheimliche Serie: Nachtzug-Waggon in Flammen

Die Welser Kripo jagt auf Hochtouren einen ominösen Zug-Zündler! Innerhalb von nur fünf Tagen brannte viermal das WC-Abteil in einem Nachtreisezug. Beim Anschlag am Mittwoch in Wels wurde der Waggon schwer in Mitleidenschaft gezogen. Bahnhof-Überwachungsvideos sollen nun den Brandleger entlarven. Und auch am Donnerstag musste die Feuerwehr zum Welser Bahnhof anrücken.