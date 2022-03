Pkw kollidiert mit Badner Bahn - Wienerin (20) tot

Der Unfall geschah gegen 0.45 Uhr auf der Eisenbahnkreuzung der B17. Im Pkw befanden sich insgesamt vier Frauen. Zumindest drei von ihnen, allesamt 20 Jahre alt, stammen aus Wien, in einem weiteren Fall ist die Identität noch Gegenstand von Ermittlungen. Das Auto hielt zunächst wegen Rotlichts an der Eisenbahnkreuzung an, plötzlich fuhr die 20-jährige Lenkerin jedoch los und wollte auf die Wienerbergstraße einbiegen. Zur selben Zeit näherte sich jedoch eine Garnitur der Badner Bahn. Der Lenker, ein 50-Jähriger, konnte trotz Notbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern, berichtete die Polizei.