Erleichterungen gehen Stelzer nicht weit genug

73.105 Menschen befanden sich am Dienstag in Oberösterreich coronabedingt in Heimisolation – so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Weil diese Menschen allerorts in ihren Berufen fehlen – vor allem in systemrelevanten Bereichen –, hatte LH Thomas Stelzer (ÖVP) bereits am Montag angeregt, über ein Ende der Quarantäne-Regeln nachzudenken. Widerhall fand seine Forderung bisher nicht: Von der Landes-SP hagelte es umgehend Kritik, gestern legten auch die roten Landeshauptleute von Kärnten und dem Burgenland sowie der Linzer Bürgermeister Klaus Luger nach. Er verglich Stelzer mit dem britischen Premier Boris Johnson, der schon 2020 „den skurrilen Vorschlag einer Durchseuchung der Bevölkerung“ eingebracht habe.