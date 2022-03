FAC rückt mit Sieg an Tabellenführer Lustenau ran

Der FAC hat seinen Lauf in der 2. Fußball-Liga fortgesetzt und den Druck auf Spitzenreiter Austria Lustenau weiter erhöht. Die Mannschaft aus Wien-Floridsdorf schrieb mit einem 3:0 (1:0) im Nachtragspiel der 18. Runde gegen den Kapfenberger SV den neunten Sieg in den vergangenen zehn Runden an. Der FAC liegt in der Tabelle damit nur noch einen Punkt hinter den Lustenauern auf Rang zwei. Kapfenberg ist Elfter.