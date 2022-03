Flugausfälle wegen Streiks an deutschen Airports

In ganz Deutschland ist es am Dienstag zu Streiks des Sicherheitspersonals an Flughäfen gekommen. An diversen Standorten fielen zahlreiche Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für die rund 25.000 Sicherheitskräfte. Drei Verhandlungsrunden verliefen bis dato erfolglos.