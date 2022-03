Opfer wurden bei Sex-Date ausgeraubt und bestohlen

Als gemütliches Männertreffen schildert der Angeklagte beim Prozess in Linz den Abend des 3. Oktober 2021: Ein iPhone 12 und die Bankomatkarte habe das Opfer ihm und seinen Brüdern freiwillig überlassen, damit sie für Suchtgift-Nachschub sorgen konnten. „Ein Messer kam dabei nicht zu Einsatz“, sagt seine Verteidigerin. In der Anklage wird ihm dazu vorgeworfen, dass er dem Mann ein Klappmesser an den Hals gesetzt habe, während seine Mittäter die Wohnung durchwühlten.