„Hemi“ und Kriechmayr im Abfahrtstraining in Top-3

Daniel Hemetsberger und Vincent Kriechmayr haben am Dienstag im Abschlusstraining für die finale Weltcup-Abfahrt der alpinen Ski-Männer am Mittwoch in Courchevel (10.00 Uhr/live auf sportkrone.at) hinter dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle die zweit- (+0,17 Sek.) bzw. drittbeste Zeit (+0,33) aufgestellt. Dahinter folgte der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (4./+0,60), der gegen den Schweizer Beat Feuz (9./+1,45) um die kleine Kristallkugel kämpft.