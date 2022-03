„Ich habe mir alles hart erarbeitet“

„Ein wenig einfacher wäre vieles für mich wohl schon gewesen, wenn ich ein 1,90 Meter großer, in Vorarlberg geborener Mann wäre“, scherzt Aygül und nimmt sich, obschon seit zwei Jahren maskiert, kein Blatt vor den Mund. Denn auch ihr Start ins Leben in Österreich war alles andere als einfach. „Mit neun Jahren kam ich aus der Türkei nach Österreich und verbrachte mein erstes Jahr in der Klinik in Innsbruck“, erinnert sich Aygül, die am seltenen „Familiären Mittelmeerfieber“ erkrankte. Die Zeit im Spital nutzte sie - typisch - , um Deutsch zu erlernen: „Sonst hatte ich ja nicht viel zu tun.“