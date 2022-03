Diese Tränen lügen nicht

Zeit für Entspannung ist bei Magdalena noch nicht angesagt. Durch ihre Siege bei der Junioren-WM stehen gleich drei Debüts beim Weltcupfinale in Courchevel zu. Sie wird in der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf an den Start gehen. Was schon mehrfach angesprochen wurde, zeigt sich immer klarer: Maggy ist eine Allrounderin und kann in allen Disziplinen schnell Skifahren. Worauf in Zukunft ihr Hauptfokus liegen wird, ist noch offen. Egal ob im Slalom oder in der Abfahrt: Ich bin mir sicher, sie wird uns noch viel Freude bereiten. Und für so manche Freudenträne sorgen.