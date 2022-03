Nach Fotos vom Sohn folgen bei Capitals-Crack Tore

Ausgleich zum 1:1 in Spiel eins (Endstand 1:2 n.V.), Ausgleich zum 1:1 in Spiel zwei (4:1), zuletzt das 4:2 in der dritten Begegnung (5:3). „Die Tore resultieren aus einer guten Teamleistung, wir treten konsequent auf. Sonst würde ich die Chancen gar nicht bekommen“, so der 30-Jährige. Auch Meyer und Lowry trafen in den ersten drei Spielen der Best-of-7-Serie bereits dreimal, währendRückkehrer Sutter den Klagenfurtern alleine dank seiner Statur Probleme bereitet: „Er hat eine große Reichweite, viel Erfahrung“, lobt Hartl.