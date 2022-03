Gina-Lisa Lohfink: Erneute OP für „Traumbusen“

Wer sich Gina-Lisa Lohfinks neue Rundungen genauer anschauen möchte, der kann dies vielleicht bald auf OnlyFans machen. Die Blondine überlegt nämlich, sich ähnlich wie ATV-Star Tara Tabitha, Wendler-Ehefrau Laura Müller, Kate-Moss-Schwester Lottie oder Ex-Disney-Star Bella Thorne ein Konto anzulegen. „Ich habe Interesse, OnlyFans zu machen“, verriet sie. „Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Ich habe mich da mal mit ein paar Mädels unterhalten, was die da so verdienen. Mein lieber Herr Gesangsverein!“