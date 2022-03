Ex-Admira-Zampano Magath ist neuer Hertha-Trainer!

Korkut hatte den Trainerposten Ende November von Pal Dardai übernommen. Nachdem er in den ersten vier Partien sieben Punkte geholt hatte, folgte in diesem Jahr Enttäuschung auf Enttäuschung. Die „Alte Dame“ holte nur zwei von 27 möglichen Rückrunden-Punkten. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge liegt die Hertha nur auf dem vorletzten Platz, der den direkten Abstieg bedeuten würde.