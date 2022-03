Marita Kramer zum Saison-Abschluss in Oberhof 4.!

Gesamtweltcup-Siegerin Sara Marita Kramer hat am Sonntag die Saison mit Rang vier in Oberhof abgeschlossen! Nach Sprüngen auf 93,5 und 92,5 m fehlten der Salzburgerin 1,4 Punkte auf Platz drei. Olympia-Siegerin Ursa Bogataj mit ihrem dritten Weltcup-Erfolg, Nika Kriznar und Ema Klinec feierten einen slowenischen Dreifachsieg und untermauerten damit auch ihren Erfolg im Nationencup. Den Gewinn des Gesamtweltcups hatte Kramer schon am Vortag fixiert.