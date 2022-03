Double-Double von Brajkovic bei A-10-Final-Einzug

Das Basketball-Team des Davidson College ist am Samstag beim Atlantic-10-Turnier in Washington ins Endspiel gestürmt! Die topgesetzten „Wildcats“ ließen Saint Louis beim 84:69 (44:24) keine Chance. Der Feldkircher Luka Brajkovic, frisch gekürter A-10-„Spieler des Jahres“, wusste mit einem Double-Double - 14 Punkte, zehn Rebounds - und fünf Assists in 33 Einsatzminuten zu überzeugen. Das Endspiel gegen Dayton oder Richmond findet am Sonntag (18 Uhr MEZ) statt.