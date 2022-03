Der Fall „Mon Cherie“: Antrag für Wiederaufnahme

Kann ein Laie die Praline präparieren?

Zentral bleibt der Vorwurf zum „Tatwerkzeug“, also der Mon Cherie. Laut aktuellen Berechnungen passen 881 mg. Strychnin in die Kirsch-Praline. Dem Opfer sollen 952 mg. verabreicht worden sein. „Somit scheidet die Praline naturwissenschaftlich als Giftträger aus“, halten die Verteidiger fest. Nicht nur habe es - wie sich nun herausstellte - eine weitaus größere entnommene Menge an Magensaft gegeben als ursprünglich angegeben, sondern es habe auch eine unvollständige und auf falschen Methoden basierende Untersuchung gegeben. So habe auch nicht festgestellt werden können, ob das Opfer überhaupt eine Praline gegessen habe. Die Gutachten bildeten ein zentrales Argument für die Verurteilung Osbergers.