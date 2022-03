Rapid Wien bekommt einen neuen Trikotsponsor

„Es freut mich sehr, der großen Rapid-Gemeinschaft heute eine besonders erfreuliche Nachricht übermitteln zu dürfen! Wir freuen uns, dass uns gerade jetzt - trotz Pandemie und wirtschaftlicher Herausforderungen für ganz Österreich - österreichische Unternehmen den Rücken stärken und die Rapid-Tugenden Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt in den Mittelpunkt stellen. Mit spusu begrüßen wir ab sofort eine innovative, beliebte und schnell wachsende heimische Marke als Premiumpartner in der Rapid-Familie. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bis zumindest Juni 2025, die insbesondere durch die Präsenz auf den Trikots in ganz Österreich sichtbar sein wird und den gemeinsamen, partnerschaftlichen Weg in Grün-Weiß“, so Christoph Peschek, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Rapid, zur neuen Premiumpartnerschaft.