Tuchel will „so lange wir Trikots haben“ spielen

Thomas Tuchel sieht seine Zukunft auch nach den harten Sanktionen gegen den russischen Noch-Klubbesitzer Roman Abramowitsch beim englischen Champions-League-Sieger Chelsea. „Ich bin immer noch glücklich, hier zu sein, immer noch glücklich, Trainer einer starken Fußballmannschaft zu sein“, sagte der Deutsche am Rande des 3:1 der Londoner in der englischen Premier League am Donnerstag gegen Schlusslicht Norwich City.