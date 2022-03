Neymar sauer! Angeblicher Kabinen-Zoff „eine Lüge“

„Ich weiß nicht, wovon sie sprechen“, schreibt Neymar in einer Insta-Story. Der kolportierte Streit - angeblich hätten er und Donnarumma in der Kabine sogar getrennt werden müssen - sei „eine Lüge“. Gleichsam als Beweis veröffentlicht Neymar auch noch einen Auszug aus einem Chat zwischen ihm und Donnarumma. Darin schreibt Neymar an seinen Klubkollegen und Goalie: „Kein Problem wegen gestern. So etwas passiert. Du bist noch sehr jung und wirst noch viel gewinnen.“