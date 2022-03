Billard-Ass Mario He wird Vize-Europameister

Der Vorarlberger geriet zu Beginn des Finales mit 0:3 in Rückstand, ehe er das Match zu seinen Gunsten drehen konnte und mit 4:3 in Führung ging. Ein unglückliches Foul von He in Game 8 sorgte jedoch für einen Momentum-Wechsel und brachte Souquet zurück ins Spiel. Der Deutsche nutzte anschließend seine Chancen und kürte sich mit einem 8:5 Erfolg zum neuen 8-Ball Europameister.