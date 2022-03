Teststraßen: 200 Mitarbeiter stehen vor Kündigung

Testzahlen derzeit überraschend stabil

Die Frequenz an den Teststraßen war nun einige Wochen lang rückläufig, diese Woche allerdings zeichnet sich bisher keine weitere Reduktion ab, berichtet Teststraßenkoordinator Harald Eitner. „Das überrascht uns, wir hätten damit gerechnet.“ Denn am 5. März sind ja fast alle Zugangsbeschränkungen in Österreich gefallen, sogar die verpflichtende 3G-Regel am Arbeitsplatz ist Geschichte.