Steiermark reduziert Impf- und Testangebot stark

Die logische Folge: Ab April werden nicht nur, wie schon bekannt, die Impfbusse eingestellt (an denen es in dieser Woche erst 33 Immunisierungen gab) - die dann nur noch 15 steirischen Impfstraßen (jene in Schladming und Mürzzuschlag schließen, in Graz gibt es dann nur noch eine Halle) haben nur noch an drei Tagen in der Woche offen: am Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, am Freitag von 10 bis 20 Uhr.