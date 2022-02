Steirisches Testangebot steht vor großem Rückbau

Hunderttausende Corona-Tests pro Woche sind in der Steiermark derzeit Standard - doch damit wird bald Schluss sein. Zutrittstests sind bald kaum noch notwendig, dazu werden sie wohl kostenpflichtig. Noch wartet man in der Steiermark auf finale Entscheidungen in Wien. Fest steht aber schon: Es wird sich fast alles ändern.