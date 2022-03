Land sucht weiterhin Unterkünfte für Flüchtlinge

Erstaufnahmezentrum in Hohenems

Das Land reagierte auf die ankommenden Flüchtlinge, in dem es die Tennishalle Hohenems zu einem Erstaufnahmezentrum umfunktioniert. Bis zu 2000 Menschen könnten dort Platz finden, informierte am Dienstag Landesrat Christian Gantner. In Nenzing ist ein weiteres Zentrum dieser Art geplant. Die Menschen sollen nach der Erstaufnahme möglichst rasch auf kleinere Unterkünfte verteilt werden. Wie Landeshauptmann Markus Wallner informierte, könnten nach Schätzungen bis zu 2500 Menschen aus der Ukraine in Vorarlberg Schutz suchen.