Schlotterer-Gegner verschicken Kerzen an Adneter

Sonnenschutz-Hersteller Schlotterer möchte in Adnet – wie berichtet – ausbauen. Das Unternehmen plant ein neues Werk auf einer Fläche mitten im Grünland unweit der Schule. Die Initiative „Rettet die Adnetfelder“ kämpft gegen den angedachten Neubau. Die Gemeinde lädt am Donnerstag zu einer Infoveranstaltung ins Gemeindeamt. Projektgegner treffen sich zum Protest. Für das „Lichtermeer“ hat man eigens Kerzen an die Adneter Haushalte verteilt.