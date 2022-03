Torfestival: Altach/Vorderland siegt im Cup 5:0

Es war ein gelungener Pflichtspiel-Einstand, den Altach/Vorderland seinem neuen Trainer Bernhard Summer am Sonntag bereitet hat. Trotz widriger Platzverhältnisse und frühem Pressing von Union Kleinmünchen/BW Linz, ließen sich die Vorarlbergerinnen in der zweiten ÖFB Frauen Cup-Runde nicht aus dem Konzept bringen, zeigten sich in Torlaune.