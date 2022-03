Nun sag Österreich, wie hast du‘s mit der NATO?

Der Krieg in der Ukraine bringt abseits der Corona-Politik wieder neuen Diskussionsstoff in die österreichische Tagespolitik. Nachdem mehrere hochrangige Politiker eine Diskussion über die Neutralität Österreichs gestartet haben und ob diese, angesichts der russischen Aggression an der EU-Außengrenze, noch zeitgemäß ist. Dem Gegenüber jedoch stehen neben der SPÖ auch die FPÖ sowie Bundespräsident Alexander van der Bellen. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer hat sich dazu mittlerweile geäußert. Soll Österreich seine Neutralität aufgeben und welche Gründe würden dafür und welche dagegen sprechen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!