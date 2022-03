Norweger jubeln am Holmenkollen über Dreifachsieg

Die norwegischen Langläufer haben beim traditionellen 50-km-Rennen am Holmenkollen einen Dreifacherfolg geschafft. Außenseiter Martin Löwström Nyenget gewann am Sonntag im Zielsprint vor Sjur Röthe erstmals im Weltcup. Dritter wurde 3,5 Sekunden zurück Didrik Tönseth. Der finnische Favorit Iivo Niskanen musste sich mit Rang vier begnügen. Das Klassik-Rennen in Oslo ging ohne die ausgeschlossenen Russen um den entthronten Weltcuptitelverteidiger Alexander Bolschunow in Szene.