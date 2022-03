Heimdoppel: „Wölfe“ kämpfen wie die Löwen

Die „Wölfe“ starteten gut ins zweite Match gegen die hotVolleys - dem Dominator des Grunddurchgangs in der AVL-2-Süd. Dabei war es bereits das zweite Aufeinandertreffen beider Teams innerhalb von nur wenigen Stunden. Die erste Playoff-Partie am Samstagabend ging glatt (0:3) an die Favoriten aus Wien. Doch am Sonntagmorgen schien der VC Wolfurt gleich von Anfang an zweigen zu wollen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Die Vonach-Truppe präsentierte sich in der Anfangsphase konzentrierter und mit variantenreicheren Angriffen als ihre Gegenüber. Der erste Satz ging somit verdient mit 25:21 an die Hausherren.