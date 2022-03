Capitals: Der Meister-Pokal ist schon in Wien

Start Mittwoch in Kagran

Heimspiele verpasst der 18-Jährige so gut wie nie, in der best-of-7-Viertelfinalserie (Start Mittwoch in Kagran) gegen den KAC will er sein Team auch auswärts anfeuern. Das traf bisher viermal in den Play-offs auf den Kärntner Rekordmeister, stets in der Finalserie. Zweimal, 2005 und 2017, blieben die Caps dabei siegreich. Kapitän Mario Fischer glaubt an seine junge Truppe: „Wir brennen auf die Serie, müssen uns als Vierter des Grunddurchgangs nicht verstecken!“