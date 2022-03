Konzerte ohne Corona-Regeln: Fendrich macht Start

Tom Jones, Slipknot und Ärzte kommen nach Graz

Es sollen viele weitere Höhepunkte folgen: Familien-Shows wie das Tina-Turner-Musical „Simply the Best“ oder die Beatles-Show „All You Need is Love“, im Sommer dann Konzerte von Nico Santos, Sara Connor, Zucchero, Tom Jones, Slipknot, Toto und den Ärzten. „Wir sind zuversichtlich, das heurige Programm durchspielen zu können“, so Strimitzer, der von einer „guten Buchungslage“ spricht. Und er kündigt an, dass nach dem Erfolg der Steve-McCurry-Schau im Vorjahr auch heuer eine Ausstellung geplant wird.