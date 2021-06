Leuchtendes Gastspiel einer Fotografen-Legende

Als „Mona Lisa der Fotografie“ bezeichnet Christian Jungwirth jenes Bild des afghanischen Mädchens Sharbat Gula, das Steve McCurry 1984 in einem Flüchtlingslager in Pakistan aufnahm und das den US-Fotoreporter weltweit bekannt machte. Mit ihren stechend grünen Augen schaut sie direkt in die Kamera, ihr ganzes Schicksal spiegelt sich in diesem Blick. Jahre später hat er sie noch einmal fotografiert - an ihren Augen erkennt man sie wieder. Doch ihr Blick und ihre Geschichte haben sich verändert.