„Wohl nicht so schnell Ruhe in der Ukraine“

Der Bundespräsident betonte in dem Interview, wie wichtig es sei, dass die europäischen Länder in der EU organisiert seien. Wenn es die EU nicht gäbe, würde jetzt „ein Chaos sondergleichen herrschen“. Der russische Präsident Wladimir Putin habe etwas geschafft, was die Union schon lange nicht mehr zustande gebracht habe: Rasches und entschlossenes Handeln. „Das ist eine unbeabsichtigte Folge des Krieges.“ Das Gleiche könne man auch von der NATO behaupten, die von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron vor Kurzem noch als „hirntot“ bezeichnet worden sei. Das sei nun nicht mehr der Fall, so Van der Bellen.