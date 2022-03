Herzog bei Sprint-Vierkampf-WM auf Medaillenkurs

Vanessa Herzog liegt nach zwei von vier Bewerben bei den Sprint-Vierkampfweltmeisterschaften in Hamar auf Rang drei. Die 26-Jährige erzielte über 500 m die zweitschnellste Zeit und landete über 1.000 m auf dem vierten Platz. In der Gesamtwertung, in der die beiden Zeitergebnisse in Punkte umgerechnet werden, schaute damit der dritte Rang heraus.