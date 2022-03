Salzburgs Wöber & Ulmer in Altach wieder „Option“

Wohl wieder mit Kapitän Andreas Ulmer und Innenverteidiger Maximilian Wöber - zumindest im Kader - wird Meister Red Bull Salzburg das letzte Spiel des Grunddurchgangs der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Altach in Angriff nehmen können. „Beide könnten eine Alternative sein“, meinte Trainer Matthias Jaissle am Donnerstag. Indes deutet sich an, dass Bayern-Goalie Manuel Neuer rechtzeitig für das Dienstag-Rückspiel in der Champions League fit ist.