Doch noch „Kräfte bündeln“ gegen die Erderwärmung?

„Zum Schutz von Klima und Umwelt sowie zur Erreichung einer nachhaltigen Energiewende wird Oberösterreich die Kräfte intensiver bündeln und gemeinsam eine neue Integrierte Klima- und Energiestrategie erarbeiten“, lautet die Ansage von LH Thomas Stelzer (ÖVP), Vize-LH Manfred Haimbuchner und dem grünen Landesrat Stefan Kaineder. Denn bisher waren alle klimaschutzrelevanten Zielsetzungen in den verschiedenen fachbezogenen Landeskonzepten verankert. „Das soll sich ändern: „Künftig soll die neue integrierte Strategie alle zuständigen Ressorts und Abteilungen vernetzen, einen Überbau liefern und somit die Gesamtsteuerung bei den Klimazielen verbessern“, so das Trio weiter. Verkehr, Energie, Gebäude, Fluorierte Gase, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft sollen auf das Ziel Klimaneutralität geprüft werden. Auch soll eine Landes-Arbeitsgruppe „Klima und Energie“ eingeführt werden, die aus je einer Ansprechperson in jeder betroffenen Fachabteilung des Landes besteht.