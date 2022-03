Pappas-Gruppe übernimmt Schweizer Autohändler

Pappas verfolgt seit einigen Jahren eine strategische Erweiterung innerhalb der Kernmarken sowohl im In- als auch im Ausland. 2015 wurde AutoFrey in Salzburg und Kärnten übernommen, im Vorjahr Rack Autó in Ungarn. Der Konzern ist zu 100 Prozent im Besitz der Familie Pappas und beschäftigt aktuell 2.943 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich, Ungarn und Bulgarien. 2020 betrug der Umsatz der Pappas Gruppe 1,465 Mrd. Euro, das EGT machte im selben Jahr knapp 12 Mio. Euro aus.