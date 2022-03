Heuer mehr Covid-Fälle als 2020 und 2021 zusammen!

Es geht noch einmal hinauf. Drei Tage vor den Öffnungen gibt es den bisher zweithöchsten Wert an Covid-Neuinfektionen seit Pandemiebeginn. Seit Montag gilt an den Schulen keine Masken-, dafür die Präsenzpflicht. Am Samstag treten Öffnungen in Kraft. Virologen sprachen sich gerade erst in der „Krone“ dafür aus, mit den Lockerungen bis Mitte/Ende März zu warten.