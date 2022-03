Starker Anstieg: 39.493 Corona-Neuinfektionen

39.493 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Mittwoch, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Das ist ein starker Anstieg gegenüber den Zahlen der vergangenen Tage und insgesamt der zweithöchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. 47 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben zuletzt. Aktuell befinden sich 190 Schwerkranke in intensivmedizinischer Behandlung (-1). Auf den Normalstationen sind es 69 Corona-Patienten mehr als am Vortag.