Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der liebe dreijährige Rüde Coco (vermutlich Brandlbracke) ist menschenfreundlich und auch mit Artgenossen gut verträglich. Er geht bereits recht brav an der Leine. Rassetypisch ist Cocos Nase ständig am Boden um Fährten aufzuspüren. Der junge Rüde sucht ein Zuhause im ländlichen Raum, da bei Straßenverkehr eher ängstlich reagiert, gerne auch zu größeren Kindern! Coco würde sich, seinen Anlagen gemäß, über große Spaziergänge und viel Aufmerksamkeit freuen! Interessenten können sich telefonisch unter 01/699 24 50 melden oder per Mail an hundevergabe@tierschutz-austria.at