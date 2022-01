Künstliche Intelligenz verbessert Krebsdiagnose

Die Forscher um Christof Bertram vom Institut für Pathologie der Vetmeduni Wien ließen 23 Pathologen Tumorproben von Hunden untersuchen. Sie zählten dabei die Anzahl der sich teilenden Zellen (Mitosezählung) in einem möglichst charakteristischen Geschwür-Bereich. „Die Mitosezählung ist ein wichtiger histologischer Parameter für die Bewertung von Tumoren“, schrieben sie in einer Aussendung am Donnerstag.