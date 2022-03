Starke Leistung von Pöltl bei Spurs-Niederlage

Mit einem 105:118 bei den Memphis Grizzlies haben die San Antonio Spurs am Montag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) ihren jährlichen „Rodeo Road Trip“ beendet. Jakob Pöltl, zuletzt in Miami wegen Rückenproblemen nicht dabei, bilanzierte mit einem Double-Double (16 Punkte, zehn Rebounds) und weiters vier Assists, zwei Steals sowie einem Block in 32:23 Minuten Einsatzzeit. In acht Auswärtsspielen hintereinander haben die Texaner vier Siege eingefahren.