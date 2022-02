Braucht die EU ein gemeinsames Heer?

Angesichts des Krieges in der Ukraine entbrennt auf politischer Ebene die Debatte über den militärischen Schutz der EU-Mitgliedsstaaten. Deutschland hat gestern eine neue Zeit eingeläutet und rüstet massiv auf und liefert seit Jahrzehnten wieder Waffen an eine aktive Kriegspartei. Auch in Österreich wird jetzt wieder das Thema einer gemeinsamen EU-Armee laut, um in Zukunft geschützt zu sein und unabhängiger von anderen Großmächten zu werden. Wie stehen Sie dazu und wie könnte sich das militärisch neutrale Österreich in solch einer Armee einbringen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung!